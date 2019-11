Kleine Zeitung +

Regulärer Check wirft Fragen auf "Im Eishockey braucht es einen Leitfaden, was überhaupt noch erlaubt ist"

Die Schiedsrichter haben in der EBEL keinen guten Ruf. Das EBEL-DOPS wirkt, als wäre es in einer selbst konstruierten Blase gefangen. Ihre Sichtweisen bleiben im Verborgenen. Was könnte diese Situation verbessern? Ein Kommentar.