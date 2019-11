Facebook

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Nichts zu feiern hatten die Rotjacken in den vergangenen zwei Runden. Sowohl im Derby beim VSV als auch im letzten Spiel in Graz setzte es für die Mannschaft von Trainer Petri Matikainen eine Niederlage. Da kommt das heutige Heimspiel gegen die zweitplatzierten Vienna Capitals gerade recht. Vor eigener Kulisse ist der KAC nämlich eine Macht. Die letzten vier Partien in der Klagenfurter Stadthalle konnten alle gewonnen werden, überhaupt gaben David Fischer und Co. heuer zuhause erst fünf Punkte ab.



Personell setzt Matikainen auch heute wieder auf Rotation. Johannes Bischofberger wird nach seiner Erkrankung wieder eine Linie mit Thomas Hundertpfund und Manuel Ganahl bilden und auch Steven Strong kehrt in das Line-up zurück. Abermals nicht dabei ist Manuel Geier, der weiterhin mit dem Farmteam am Eis steht. „Natürlich ist das nicht angenehm für mich. Ich lasse deshalb aber nicht den Kopf hängen“, zeigt sich der 31-jährige, der bereits seine zwölfte Saison in Klagenfurt bestreitet, kämpferisch. „In anderen Ligen ist eine Rotation Gang und gäbe. Der KAC hat heuer das Luxusproblem einen großen Kader zu haben. Wir Spieler müssen die Situation akzeptieren, obwohl es für österreichische Verhältnisse schon ungewohnt ist.“



Der Stürmer kann die Sichtweise des Trainers durchaus nachvollziehen und gibt selbst zu: „Ich habe noch nicht das auf das Eis gebracht, was Matikainen von mir sehen will.“ Die Gefahr, dass sich in der Kabine bei einigen Spielern Unmut breitmacht, sieht Geier allerdings nicht. „Da ist der Trainer gefordert. Es ist seine Aufgabe die Spieler bei Laune zu halten und die richtige Balance zwischen EBEL- und AHL-Einsätzen zu finden. Bisher gelingt ihm das aber auch sehr gut.“