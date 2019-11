Immer mehr Musiker und Bands sagen ihr Kommen für den 1. Dezember zu. Nik P. will seinen Hit "Ein Stern" live mit dem Publikum zum Besten geben. Auch die Schlagerband "Die Kaiser" wollen mit dabei sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nik P. will mit seinen Fans am 1. Advent gemeinsam "Ein Stern" singen © Gebeneter

Wenn am 1. Dezember in Klagenfurt zum ersten Mal im Wörthersee Stadion gemeinschaftlich Weihnachtslieder gesungen werden, reichen sich zahlreiche bekannte Künstler das Mikrofon in die Hand. Und es werden immer mehr: Nun wird auch Nik P. bei „Kärnten singt Weihnachtslieder“ auftreten, um zusammen mit den Besuchern einige der schönsten Weihnachtssongs zu singen.