Der KAC gewann das erste Saisonderby in Klagenfurt hauchdünn mit 1:0. Ab da ging es beim VSV bergab. Die Villacher Linien sind durchgewürfelt, beim KAC startet Lars Haugen im Tor. Hier sind Sie live am Puck!

Heute geht der Kampf um Kärnten in Villach in Szene © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Seit der KAC das erste Saisonderby in Klagenfurt gewann, läuft es bei den Rotjacken eigentlich nach Wunsch. Beim VSV geht es seitdem tendenziell bergab. Die Villacher verloren zuletzt dreimal am Stück, heute, in der letzten Runde vor der Länderspielpause, wird man um Reaktion und Revanche bemüht sein. "Hoffentlich können wir wieder unser Spiel durchziehen und das Match gewinnen", sagt Stürmer Anton Karlsson, der erstmals als Center aufläuft und ein "sehr besonderes, enges und hartes Spiel, in dem wir uns den Erfolg hart erarbeiten müssen" erwartet. Ähnlich sieht es KAC-Stürmer Manuel Ganahl: "Richtig hart arbeiten lautet die Devise! In Villach ist es nie leicht, sie werden sicher alles geben. Aber wir müssen unseren Weg weitergehen und wollen mit einem Sieg in die kommenden freien Tage gehen."