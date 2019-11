Facebook

Matt Neal ist einer der Konstanten im Team des KAC © GEPA pictures

Ohne die in das Farmteam degradierten Lukas Haudum und Marco Richter nahm der KAC das Heimspiel gegen Dornbirn in Angriff. Dafür feierte Steven Strong sein Comeback. Die Vorarlberger, die nun von Ex-Bozen-Meistermacher Kai Suikkanen trainiert werden, haben bisher in der Liga in allen Bereichen enttäuscht. Drei Punkte nach 12 Begegnungen ist der beste Beweis dafür.