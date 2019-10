Der Hauptsponsor der Liga nimmt den Hut und auch der TV-Partner hat genug von der Eishockey-Liga. Und doch blieben die Klubs cool, sie sehen in der Situation kein Drama, sondern sogar die Chance auf neue Strukturen.

Die Liga will wegen des Aus von Sponsor Erste Bank nicht in die Knie gehen © GEPA pictures

Tatsache ist: Wenn sich der Sponsor einer Liga schon so verankert hat, dass es keinem mehr auffällt, wenn man ihn nennt, dann ist das schon eine Marke. Und so mag es für manche kommende Saison gewöhnungsbedürftig sein, wenn sich die „EBEL“, die „Erste Bank Eishockey Liga“, nur noch „EL“ nennen würde. Ein simples Beispiel, das aber durchaus ausdrückt, welch Bewegung der von der Kleinen Zeitung angekündigte Abschied der Bank aus dem langjährigen Sponsoring von Liga und Verband in Gang setzt.