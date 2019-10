Der KAC empfängt den VSV. Beide Mannschaften fanden schon gute Einschussmöglichkeiten vor, die Keeper sind aber auf dem Posten. Der KAC geht leicht verändert ins Spiel, fast alles wie immer beim VSV. Hier sind Sie live am Puck!

Das 326. Kärntner Derby steigt in Klagenfurt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

So ausgeglichen schien die Ausgangslage vor einem Kärntner Derby schon lange nicht mehr. Nach drei verpassten Play-offs ist der VSV heuer und Neo-Trainer und Derby-Debütant Jyrki Aho toll in die Saison gestartet und liegt auf Tabellenplatz zwei. Nur einen Punkt dahinter rangieren die Rotjacken, die zum ersten Derby in die Stadthalle laden, auf Platz vier. "Ich erwarte ein sehr spannendes und ausgeglichenes Derby", meint auch KAC-Center Thomas Hundertpfund.