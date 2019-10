Facebook

Jürgen Steinauer vom VSV (links) und Harald Wagner vom KAC © EC VSV, EC KAC

Angespannt sind die Eishockeyspieler von KAC und VSV. Sollen sie auch sein, denn am Freitag steht in der Klagenfurter Stadthalle das erste Saisonderby in der Erste Bank Liga auf dem Programm. Nur verspannt sollten sie nicht sein. Und da kommen zwei wichtige Männer ins Spiel, die ansonsten eher im Hintergrund werken: Harald Wagner (KAC) und Jürgen Steinauer (VSV), die Sportphysiotherapeuten der Vereine.