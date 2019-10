Kleine Zeitung +

KAC - Biel 3:5 Madlener kassiert in Unterzahl den nächsten Gegentreffer

ÖEHV-Legionär Peter Schneider traf in den ersten 33 Minuten gleich dreimal. Der KAC ist durch Treffer von Lukas Haudum (22.) und Andrew Kozek (39. PP) noch in der Partie. Im Schlussabschnitt kam David Madlener ins KAC-Tor. Dave Fischer brachte den KAC in Überzahl wieder heran, das 3:5 folgte aber auf dem Fuß. Hier sind Sie live am Puck!