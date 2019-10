Die Rotjacken waren in diesem Match gegen bemühte Grazer klar überlegen. Schon nach zwölf Minuten führten die Klagenfurter mit 3:0, darauf hatten die Steirer keine passende Antwort.

Siim Liivik und Kevin Moderer hatten sich wieder einiges zum Erzählen © GEPA pictures

Fehlerhaft verlief der erste Abschnitt zwischen dem KAC und den Graz 99ers. Alle vier Treffer resultierten aus „Geschenken“ des Gegners. Großzügiger agierten dabei die Gäste. Zweimal unterlief ihnen beim Spielaufbau in Minute vier ein Missgeschick, zweimal bedankte sich Thomas Koch. Der Routinier versenkte innerhalb von 25 Sekunden den Puck zweimal in den Maschen, ließ dabei Goalie Christopher Nihlstorp so gut wie keine Abwehrchance.