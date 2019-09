Facebook

Lukas Haudum zeigte ein starkes Debüt gegen Salzburg © GEPA pictures

Ein Eishockey-Spektakel bekamen die knapp 3800 Fans in der Stadthalle bei der 4:5-Niederlage des KAC gegen Salzburg nach Penaltyschießen geboten. Spieler, Trainer und die Fans gingen in den 65 Minuten durch Himmel und Hölle. Das Match bot alles, was diesen Sport so sehenswert macht. Schöne Tore, hohes Tempo, harte Zweikämpfe und einen dramatischen Spielverlauf. Mit dieser Klasse konnten nur die beiden Schiedsrichter Ladislav Smetana und Kristijan Nikolic nicht Schritt halten.