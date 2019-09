Kleine Zeitung +

Spiel im Livestream KAC bei Tampere - in nur 36 Stunden gibt es viel zu erleben

Der Kurz-Aufenthalt des KAC in Tampere endet. Genug Zeit, um zu erkennen, dass die Finnen an ihren Klischees eisern festhalten. Bereits am Samstag zieht der Rotjacken-Tross weiter nach Norwegen.