Der KAC hat schon bei der Anreise nach Finnland ein kleines Abenteuer hinter sich. Was den Rotjacken am CHL-Trip schon alles passiert ist, hat unser begleitender Berichterstatter zusammengefasst.

Der KAC auf (Flug-)Reisen durch Europa © Quendler

Viel blieb vom ersten Tag des Champions Hockey League-Trips nicht übrig. Ein kurzer Halt an einer Raststation, wo während eine Dame vor vollsammelter senoriger Mannschaft einen Vortrag für ihre Haushaltsprodukte (vermutlich) hielt und ein abendlicher Spaziergang in Tampere. Der allgemeine erste Eindruck von Finnland: Viel Wald, viel Wasser - am Boden und aus der Luft. Aber irgendwie beruhig das dominierende Grün die Gemüter. Die Stimmung ist prächtig. Einige Anekdoten hatte dieser Tag bereits parat: