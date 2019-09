Facebook

© GEPA pictures/ Jasmin Walter

IceBucket-Challenge, Harlem-Shake, Planking oder Mannequin-Challenge – all das hat ein Millionenpublikum in den sozialen Netzwerken bewegt. Viele haben mitgemacht oder das alles gesehen. In ähnlicher Art und Weise, so der Gedanke der Erste Bank Eishockey Liga, sollen die Fans für den Saisonstart am 13. September mobilisiert werden.