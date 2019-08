Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gegen Tampere konnte die Rotjacken überraschen, nun gastiert der norwegische Meister in Klagenfurt © GEPA pictures

Wer die Champions-Hockey-League-Partie zwischen KAC und Tappara Tampere nicht live gesehen hat, der hat ein Spiel versäumt, das man nicht so oft sehen wird in der altehrwürdigen Eishalle in Klagenfurt. Die Rotjacken spielten auf Augenhöhe mit der finnischen Spitzenmannschaft, gingen das hohe Tempo über 60 Minuten mit und feierten am Ende einen fast historischen 3:2-Sieg. „Wir haben verdient gewonnen. Am Ende waren wir dem vierten Treffer näher als die Finnen dem Ausgleich“, sagt KAC-Goalie Lars Haugen.