Der finnische Eishockey-Topklub Tappara Tampere gastiert am Donnerstag (19.30 Uhr) beim Auftakt der Champions Hockey League in Klagenfurt und trifft auf den KAC. Sehenswertes Eishockey ist garantiert.

Tappara-Topscorer Kristian Kuusela © GEPA

Den Humor der Finnen muss man mögen. Wenn es einmal nicht so läuft, kursiert der Begriff „Kalsarikännit“. Das bedeutet soviel wie „sich alleine zu Hause in Unterwäsche betrinken“. Finnlands Eishockey braucht nach einer langen Dürreperiode aber keine Frustbewältigung. In Bratislava errang „Leijonat“ endlich den dritten WM-Titel, quasi ohne NHL-Unterstützung. Balsam, für ein Land, wo Eishockey Nationalsport ist.