Patrick Harand sorgte für die 1:0-Führung der Rotjacken © (c) GEPA pictures/ Amir Beganovic

Mit einem deutlich veränderten Line-up traten die Rotjacken beim dritten Spiel des Pavol Zabojnik-Gedenkturnier in der Slowakei an. So wurden gegen HKM Zvolen neben Goalie Lars Haugen auch noch Adam Comrie, David Fischer, Martin Schumnig, Thomas Koch und Nick Petersen geschont. Dafür rückten einige AHL-Spieler in den Kader nach. Trotz der stark veränderten Aufstellung konnte Patrick Harand den regierenden EBEL-Champion im ersten Drittel in Führung bringen, nachdem Siim Liivik zuvor noch am Goalie gescheitert war.



Im Mitteldrittel fielen keine weiteren Treffer. Die Klagenfurter agierten in der Verteidigung abermals sehr kompakt und ließen kaum Chancen des Gegners zu. Mit einem Powerplaytor durch Marco Richter (47.) war die Vorentscheidung im dritten Test gefallen. Zvolen kam nur mehr zum Anschlusstreffer.