Spielplan steht fest Höhepunkt ist das Freiluft-Derby

Der EC Panaceo VSV hat in der ersten Runde spielfrei, empfängt am 15. September Bozen. Der KAC spielt am 13. September zu Hause gegen Fehervar. Freiluft-Derby als Grunddurchgangs-Höhepunkt.