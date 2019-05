Facebook

Patrick Harand bleibt bis 2020 ein Rotjacke © (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Der Routinier geht damit in seine bereits achte Saison in Klagenfurt. Mit Fortdauer der vergangenen Spielzeit wurde er von Coach Petri Matikainen vermehrt als Verteidiger eingesetzt, wo er sich bis zum Beginn des Play-offs zu einem Stammspieler entwickelte. Er hatte maßgeblichen Anteil am Meistertitel.



„Ich bin froh wieder einen Vertrag erhalten zu haben. Ich habe an meiner neuen Rolle als Verteidiger Gefallen gefunden, habe dadurch auch viel Selbstvertrauen getankt“, freut sich der 35-jährige über die Einigung. Für Manager Oliver Pilloni ist Patrick Harand ein wichtiger Baustein: „Er gehört zu den absoluten Führungsfiguren in unserem Team. Junge, nachrückende Spieler schauen aufgrund seiner Erfahrung zu ihm auf.“