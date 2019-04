Fans trafen Idole So feierte der KAC seinen Meistertitel

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KAC Meisterfeier Klagenfurt April 2019 © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Los ging es bereits um 15.30 Uhr, als sich das Rotjacken-Team in zwei Hälften teilte: In der Zentrale der Kärntner Sparkasse am Neuen Platz standen Meisterspieler für Autogrammwünsche und Selfies zur Verfügung, gleichzeitig konnten sich Anhänger bei der Fotobox der Kleinen Zeitung, ebenfalls am Neuen Platz, mit KAC-Cracks und der Karl Nedwed-Trophy ablichten lassen.

DJ-Musik

Auf der vor dem Rathaus aufgebauten Bühne ging es dann um 17 Uhr mit dem Warm-Up weiter, ein DJ-Team der Antenne Kärnten und KAC-Hallensprecher Kurt Frischengruber brachte die Fans auf Betriebstemperatur. Die Mannschaft war währenddessen zum Empfang bei Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz geladen. KAC-Meisterfeier: So feiert der KAC den Titel

Höhepunkt

Ab 18 Uhr moderierte auf der Bühne Eishockeymagazin-Legende Tono Hönigmann. Gegen 18.30 Uhr kam es dann zum Höhepunkt des Abends. Jeder vom EC-KAC in der Erste Bank Eishockey Liga-Saison 2018/19 eingesetzte Spieler wurde einzeln auf die Bühne geholt und den Fans präsentiert. Mit dem Meisterpokal sowie mit On-Stage-Interviews mit den Schlüsselspielern der Rotjacken wurde das Programm abgerundet, ehe zum Ausklang der Meisterfeier 2019 wieder das DJ-Team der Antenne Kärnten für Unterhaltung sorgte. Meisterfeier: Die besten Bilder von der Bühne

Alle Einnahmen für den Nachwuchs

An den Getränkeständen am Neuen Platz werden Hirter Bier, Softdrinks und Mineralwasser ausgeschenkt, jeder Becher (0,33l) kostet einheitlich einen Euro, der ungekürzt in die Nachwuchskassa des EC-KAC geht. Zu sehr fanfreundlichen Preisen (Erwachsenengrößen um €12,90, Kindergrößen um €9,90) wird es am Außenposten des KAC-Fanstores am Neuen Platz auch die offiziellen M31STER-T-Shirts zu kaufen geben.