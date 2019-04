Zur Primetime versucht der KAC heute, in Finalspiel Nummer sechs die Vienna Capitals endgültig zu Fall zu bringen. Hier sind Sie live am Puck!

Fallen die Wiener heute? © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

4.945 Fans in der Klagenfurter Stadthalle, ein angeschlagener Gegner und hoch motivierte Rotjacken! Alles ist angerichtet, um den 31. Meistertitel in der KAC-Vereinsgeschichte heute zu fixieren. Die Rotjacken führen in der Finalserie gegen Wien mit 3:2, konnten zuletzt in überzeugender Manier mit 2:0 den ersten Auswärtssieg der Serie feiern.