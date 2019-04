Facebook

Ist es der letzte Einsatz der Affen? © KLZ Video

Die Landskroner Makaken sind ihrem Ruf al Orakel in diesen Play-offs wahrlich gerecht geworden. Die Kult-Affen aus Villach haben sich auch auf www.kleinezeitung.at als Fixgröße in der Berichterstattung etabliert. Dies könnte ihr letzter Einsatz für uns sein. Der KAC kann am Mittwoch (20.20 Uhr) in Spiel sechs der Serie gegen Wien den Sack zumachen und den Titel zuhause feiern. Doch sehen das die Affen auch so? Gewinnen die Rotjacken daheim, oder gibt es am Samstag ein Spiel sieben in Wien?