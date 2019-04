Facebook

Siim Liivik ist ein rotes Tuch für die Vienna Capitals © GEPA pictures

Wie Eishockey definiert wird? Möglicherweise so: Zehn Feldspieler versuchen, mit einem Stock den Puck am Torhüter vorbei im Tor des Gegners unterzubringen. Körperkontakt erlaubt. So einfach es klingt, so komplex stellt sich die Finalserie KAC gegen Wien dar.

Ein Treffer oder der Sieg ist das Endprodukt. Auf dem Weg setzt der KAC Nadelstiche. Und so drängt Klagenfurt die favorisierten Caps an den Abgrund. Wie ein Holzspeil unter dem Fingernagel wirkt dabei Siim Liivik.

