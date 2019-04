KAC kämpferisch"Solche Gegentore sind bitter, aber sie passieren"

Der KAC hatte einen tollen Start in Wien. Nach dem unglücklichen Gegentreffer zum 3:2 durch Emil Romig hatten die Caps die Partie in der Hand, der KAC keine Gegenmittel mehr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Ende jubelte Wien knapp © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Wir schreiben die Minute 29 in Wien Kagran. Nach temporeichem aber chancenarmen Beginn des Mitteldrittels sprintet Emil Romig dem Puck in die Rundung nach und wuchtet die Scheibe aus Verlegenheit hoch in den Slot. Dort findet der schwarze Kobold keinen Mitspieler des Wieners, sondern KAC-Verteidiger Clemens Unterweger. Vom Oberkörper des Osttirolers springt der Puck zum 3:2 für die Hausherren über die Linie. Ein 0:1 in ein 2:1 gedreht, am Ende stand die knappe 2:3-Niederlage zu Buche. Der KAC war nach diesem Tor nicht mehr wiederzuerkennen, schließlich war der Start so vielversprechend. "Da waren wir viel besser als in Spiel eins, viel aktiver, eine tolle Leistung", sagte auch Trainer Petri Matikainen. Es sollte aber nicht reichen. Verzagen? Sicher nicht, findet der Finne: "Das ist ein Prozess, wir wollen in Wien jedes Mal ein bisschen näher rankommen und werden sehen, einmal soll hier ein Sieg gewinnen."

In die selbe Kerbe schlug der sonst so stark spielende Unterweger, der tragische Held der Partie: "Solche Gegentore sind unglücklich, richtig bitter. Aber sie passieren. Für uns ändert sich nichts, wir brauchen weiter einen Auswärtssieg hier." Man weiß nun wenigstens, dass man in Wien auch von Beginn an mitspielen kann. "Wir waren sicher auf Augenhöhe", so der Verteidiger.

Wiener hochzufrieden

Caps-Trainer Dave Cameron erntete nach dem 0:1 in Spiel zwei in Klagenfurt Unverständnis für seine Hartnäckigkeit, an seinem Plan unbedingt festzuhalten. "Aber man sieht ja, wenn alle den Game-Plan verfolgen und das über 60 Minuten, klappt es. Wir haben mit Puck bessere Entscheidungen getroffen und härter gearbeitet als der Gegner. Wenn wir das dem KAC aufzwingen, haben sie Probleme." Wahrlich, im Schlussabschnitt wurde Camerons Plan perfekt von den Caps umgesetzt. Zunächst ein Sturmlauf, dann eine konzentrierte Abwehrleistung - auch getragen von 7.000 Fans und Keeper JP Lamoureux. "Sie haben zwölf Minuten nicht auf unser Tor geschossen, hätten wir unsere Chancen zu Beginn des Schlussdrittels verwertet, wäre der Sack früher zu gewesen. Eine volle Halle und ein starker Keeper haben geholfen."

EBEL-Finale drei: Finalspiel drei in Bildern GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA 1/16

Dem zollt auch Matikainen Respekt, wenngleich "wir nach diesen zwölf Minuten Wiener Dominanz, wo wir auch unnötig Strafen nahmen, noch genug Chancen hatten, die Partie zu gewinnen."

Gewinnen wollen auch die Wiener, diesmal erstmals in Klagenfurt: "Schon Spiel eins war richtig hart, das wird sich nicht ändern. Vielleicht kann ich ja auch wieder einmal ein Tor beisteuern, Chancen hätte ich ja genug", sagt Riley Holzapfel, der im Play-off noch ohne Tor ist und zudem die Latte traf mit Schmunzeln und Selbstkritik in einem.

Weiter geht es jedenfalls schon morgen Abend. Die Partie in der Stadthalle ist schon ausverkauft, ServusTV und Sky übertragen wieder live. Auch auf www.kleinezeitung.at/eishockey gibt es Stream und Ticker!