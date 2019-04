KAC - Capitals 1:0 Capitals jetzt stärker

Die Rotjacken dominierten das erste Drittel im zweiten Duell mit den Vienna Capitals und gingen in der 18. Minute völlig verdient in Führung. Stefan Geier fälschte einen Comrie-Schuss zum 1:0 ab.

Stefan Geier sorgte für das 1:0 der Rotjacken © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Die Heimischen starteten mit viel Energie in das zweite Finalduell gegen die Vienna Capitals und setzten die Gäste in den ersten Minuten stark unter Druck. Bereits in der zweiten Minute tauchte Niki Kraus völlig alleinstehend vor Caps-Goalie JP Lamoureux auf, scheiterte jedoch knapp. Nur drei Minuten später schickte Nick Petersen Thomas Hundertpfund auf die Reise, doch auch er vergab. Ein anschließendes Powerplay brauchte auch nicht die Führung für den KAC, die in den ersten Minuten völlig verdient gewesen wäre. Erst ab Mitte des ersten Drittel erwachten die Wiener und machten mehr fürs Spiel, gefährlicher blieben aber weiterhin die Rotjacken. Knapp drei Minuten vor der Pause nahm sich schließlich Adam Comrie ein Herz, zog von der blauen Linie ab. Sein Schuss wurde kurz vor dem Tor noch unhaltbar von Stefan Geier abgefälscht.