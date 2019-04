Facebook

Bejubelten 2013 den wichtigen Sieg im Spiel zwei gegen Wien gemeinsam: KAC-Stürmer Thomas Koch mit damaligem Goldtorschützen John Lammers © APA/GERT EGGENBERGER

Wer auch immer den Sieg heute Abend bejubeln darf – er wird etwas auslösen. Schließlich schwebt über Spiel zwei im Play-off ein ominöser Mythos. In den vergangenen vier Finali mit Rotjacken-Beteiligung kürte sich der Sieger später auch zum Meister. Wie etwa am 3. April 2011 (3:6 gegen Salzburg) und am 25. März 2012 (2:3 gegen Linz). Oder am 31. März 2013, als John Lammers in der Verlängerung (2:1 gegen Wien) eine ausverkaufte Stadthalle erlöste. Der US-Stürmer erzielte später auch jenen Treffer, der zum 30. Meistertitel geführt hatte.

