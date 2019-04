Vor Vienna Capitals gegen KAC Wien geht als Favorit in das Finale

Facebook

Die Finalserie zwischen Wien und dem KAC beginnt am Sonntag um 14 Uhr © GEPA pictures

Im Finale treffen die zwei besten Teams der Saison aufeinander. Die Vienna Capitals glänzten fast über das gesamte Jahr, außer einem kurzen zwischenzeitlichen Einbruch ab 21. Oktober bis zum 4. November. Dieses Tief wurde mit einer 2:7-Niederlage beim KAC nach zwölf Siegen in Serie eingeleitet, hatte seinen Höhepunkt mit einer 3:9-Pleite zu Hause gegen Znaim. Da wurden schon Stimmen gegen Coach Dave Cameron laut, die aber schnell wieder verstummten. Jeder weiß, dass Caps-Chef Hans Schmid immer hinter seinen Trainern steht. Die Wiener fanden wieder in die Spur und spielten in der Platzierungsrunde ihr bisher bestes Eishockey. Zehn Siege in zehn Partien sind eine deutliche Ansage. Diese Souveränität setzte sich im Viertelfinale gegen Znaim mit einem 4:1 in der Serie fort. Wie Rückschläge weggesteckt werden können, zeigten Peter Schneider und Co in der dramatischen und spannenden Halbfinalserie gegen Salzburg mit dem Sieg in Spiel sieben.

