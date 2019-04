Facebook

Wer gewinnt Spiel eins? © KLZ

Klagenfurt steht nach vier Siegen am Stück gegen Graz im Finale, nach den fünf Spielen gegen Bozen wurden zumindest drei der vier Halbfinals von den Landskroner Kult-Makaken richtig getippt. Bevor die Klagenfurter sich nun zur Finalserien-Premiere nach Wien begeben, waren wir in Villach und fragten das Orakel, wer denn Spiel eins zwischen dem KAC und den Caps gewinne.

Eines vorab: Der KAC hat gegen die Vienna Capitals vier von sechs Saisonspielen bisher verloren. In der Pickround gingen beide Duelle mit 4:1 an die Wiener. Der KAC konnte immerhin schon in beiden Hallen gewinnen. Daheim wurden die Caps einmal 7:2 abgefertigt, in Wien gab es einen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen. Die Caps haben als Sieger der Pickround den Heimvorteil, der KAC eventuell den Kräftevorteil, spielte man immerhin drei Partien weniger als die Wiener.

Aber genug der Worte: Sprich, Affenorakel! Wer gewinnt Spiel eins?

Capitals vs. KAC: Affenberg-Orakel! Wer gewinnt das 1. Spiel? +