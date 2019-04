Facebook

© GEPA pictures

Es kursieren im Umfeld des KAC viele Legenden. Eine besagt: Die Eishockey-Saison 2011 war zu Ende und somit die Karriere von Jeff Shantz. An diesem Frühlingstag saß der Kanadier im Büro von KAC-Manager Oliver Pilloni. Der Vorzeige-Athlet mit fast 700 NHL-Spielen auf dem Konto sollte im Rotjacken-Nachwuchs einen Trainerjob übernehmen, man war sich einig. Shantz und seine Familie wollten unbedingt in Kärnten bleiben, nahmen Abstriche in Kauf. Gehalt? Für einen Mann seines Kalibers läppische 20.000 Euro pro Jahr. Auf dem Schreibtisch hätte also ein unterschriftsfertiger Vertrag liegen sollen.

