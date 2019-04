Facebook

Die Caps jubeln © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl)

Wien steht - wie schon 2017 - im Finale der EBEL. Wieder heißt der Gegner KAC, der sich nach vier Spielen schon etwas ausruhen konnte. Die Caps gingen gegen Salzburg über die vollen sieben Spiele. Das alles entscheidende Spiel wurde daheim nach raschem Rückstand mit 3:1 gewonnen. Aber der Reihe nach:

Dass das Momentum nach dem 3:2-Kraftakt nach Overtime zuletzt auf Seiten der Bullen gerutscht war, das zeigten schon die ersten Akzente. Lediglich 60 Sekunden dauerte es, bis JP Lamoureux erstmals hinter sich greifen musste. Dustin Gazley war enteilt und hatte das Spielgerät unter der Latte sicher verstaut. Salzburg nahm die knappe Führung verdient mit in die Pause, weil man den Caps in der Gefahrenzone schlicht keinen Platz gab. Da half auch die Rückkehr von Rafael Rotter, der abgesehen von seinem missglückten Comebackversuch am 3. März in Fehervar seit 1. Jänner kein EBEL-Eis mehr gesehen hatte, wenig.

In Drittel zwei waren die Hausherren auch wieder die Herren der Lage vor ausverkaufter Halle. Nur nützen wollte es trotz Großchancen für Sondre Olden (25.), Ali Wukovits (27.), Marc-Andre Dorion (28.) und Peter Schneider (38.) nichts, Bullen-Schlussmann Steve Michalek blieb auch nach 40 Minuten unbezwungen.

Furioser Schlussabschnitt sorgt für Neuauflage von 2017

Das sollte sich nach 27 Sekunden im Schlussabschnitt ändern: Da stand Kelsey Tessier nach geblocktem Dorion-Weitschuss goldrichtig und schob den Abstauber trocken über die Linie. In Minute 48 legte Benjamin Nissner, der wieder einen Abpraller verwertete, nach. Patrick Mullens Blueliner konnte Michalek nicht festhalten und der im Slot lauernde „EBEL-Youngstar des Jahres“ verwertete die über Taylor Vause zurückspringende Scheibe zur erstmaligen Führung an diesem Abend. In der Folge entwickelte sich zwar ein hektisches Hin und Her, in dem gerade bei den Salzburgern zunehmend die Nervosität stieg, die Caps waren nach dem Führungstreffer aber zu abgebrüht und aggressiv im Forecheck, um den Bullen ein erneutes Comeback zu ermöglichen. Den Schlusspunkt setzte Chris DeSousa zwölf Sekunden vor dem Ende per Empty-Net-Tor.

Das Finale gegen den KAC startet am Sonntag (14 Uhr). Alle Reaktionen zur knappsten Play-off-Serie der EBEL-Geschichte folgen in Kürze...

EBEL, 7. Halbfinale Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) Referees: BALUSKA, STOLC, Nothegger, Seewald, Zuschauer: 7.022 (ausverkauft) Tore: Tessier (41.), Nissner (48.), DeSousa (60./EN) bzw. Gazley (1.) Endstand in der “Best-of-seven”-Serie VIC-RBS: 4:3