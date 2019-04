Facebook

Adam Comrie schoss schon 20 Tore in dieser Saison © GEPA pictures

Mit Regenanzug bekleidet radelte Adam Comrie gestern mit seinem neuen grünen E-Mountainbike zum KAC-Training. Der Kanadier liebt es, mit dem Rad zu fahren, erkundet mit großer Begeisterung die Umgebung. Dazu hat der Abwehrriese im Moment nicht viel Zeit, denn der Höhepunkt der Saison beginnt mit dem Beginn der Finalserie am Sonntag. „Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Man wünscht es sich das ganze Jahr über, nun ist es so weit. Es ist das Größte, was man in Österreich erreichen kann“, freut sich der 195 cm große und 98 kg schwere Doppelstaatsbürger (USA/Kanada).

