Patrick Harand hat für die kommende Saison noch keinen Vertrag beim KAC © GEPA pictures

Bei den Rotjacken versucht man, die Mannschaft mit intensiven Trainingseinheiten in Schwung zu bringen. So wurde am Mittwoch extrem hart trainiert, der Donnerstag stand für die Regeneration zur Verfügung. In dieser Tonart geht es bis Sonntag weiter, damit versucht man eine Art Spielrhythmus zu simulieren. "Uns ist es egal, wie der Gegner am Sonntag heißen wird. Wir haben auf beide Teams eine Antwort parat", sagt Verteidiger Adam Comrie.

