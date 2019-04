Am Sonntag steigt das erste Finalspiel, aber der KAC weiß noch nicht, wer der Gegner ist und wo gespielt werden wird. Karten wird es in zwei Tranchen geben.

Wer Lars Haugens Purzelbäume im Finale sehen will, muss sich eine Eintrittskarte sichern © GEPA pictures

Zwischen den Vienna Capitals und Red Bull Salzburg steht es in Halbfinalserie 3:3, heute steigt ab 19.15 Uhr Spiel sieben in Wien. Erst nach Beendigung dieser dramatischen Serie wissen die Klagenfurter, wer der Gegner im Finale sein wird und wann zu Hause gespielt wird. Gewinnen die Capitals steigt Spiel eins am Sonntag in Wien, setzen sich die Salzburger durch, dann steigt Match eins in Klagenfurt. Für die Organisation der Rotjacken ist dies natürlich eine große Herausforderung hinsichtlich Ticketverkauf, Aboverlängerungen, Behörden-Rundgänge und das Managen von Hotel, Bus, Essen usw. für die Mannschaft. Hinsichtlich des Ticketverkaufs hat der KAC nun mehrere Varianten, wie der Vorverkauf der Karten bzw. die Verlängerung der Abos vonstatten gehen könnte.

Für Abonnenten

Neben der bereits abgelaufen Frist können Abos noch folgend verlängert werden. Heute Abend nach dem Ende des entscheidenden Halbfinalspiels zwischen Wien und Salzburg wird die Abo-Verlängerung erneut geöffnet, Abonnements können dann noch bis zum Samstag um 12.00 Uhr verlängert werden. Möglich ist dies dann durchgehend und mit wenigen Mausklicks im Online-Ticketshop des EC-KAC oder persönlich am Samstagvormittag (9.00 bis 12.00 Uhr) im KAC-Fanstore in der Stadthalle. Alle bis Samstag um 12.00 Uhr nicht verlängerten Abo-Plätze gehen unwiderruflich in den freien Verkauf.

Start freier Verkauf

Der Vorverkauf von Einzelkarten für die beiden ersten KAC-Heimspiele in der Finalserie wird auf zwei Tranchen ausgeweitet: Erste Tickets (sämtliche nicht von Abonnenten belegte Plätze) sind am Freitagabend nach dem Ende der Begegnung zwischen Wien und Salzburg, frühestens aber ab 22.00 Uhr, im Online-Ticketshop des EC-KAC erhältlich. Sollten am Samstagvormittag noch Tickets aus dieser Tranche verfügbar sein, können diese auch an den bekannten Vorverkaufsstellen (KAC-Fanstore, Springer Reisen, Create-Sports Hockeystore) bezogen werden.

In einer zweiten Tranche gelangen dann am Samstagnachmittag alle nicht verlängerten Abo-Plätze in den freien Verkauf. Hier wird ab circa 12.30 Uhr jeder Platz einzeln ins Ticketingsystem verschoben, wo er dann umgehend erworben werden kann.