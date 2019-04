Die Graz 99ers sind in der Liga ausgeschieden. Mit dem 2:4 im vierten Spiel der "Best of seven"-Serie beim KAC haben die Grazer den Kürzeren gezogen. Die Rotjacken sind nach dem Sweep (4:0) im Ligafinale.

Hängende Köpfe bei den 99ers © APA/GERT EGGENBERGER

So groß der Jubel beim KAC war, so schwer wog die Enttäuschung bei den 99ers nach dem 2:4 in der Klagenfurter Messehalle. Die Grazer mussten sich wie in den drei Spielen zuvor dem Rekordmeister geschlagen geben und sind mit 0:4 in der "Best of seven"-Serie untergegangen. Dabei hatte Graz-Trainer Doug Mason vor dem Spiel noch einmal alles probiert und die Linien umgestellt. Mason: "Wir haben viermal verloren. Das ist sehr enttäuschend, aber der KAC hat super gespielt."

Einer der Knackpunkte des Spiels war der Treffer zum 2:2. Dabei witterten die Grazer eine Behinderung von Keeper Robin Rahm. Die Schiedsrichter entscheiden nach langem Videostudium auf Tor. "Das war eine falsche Entscheidung, aber was kann man machen. Ich bin zufrieden mit der Saison", sagt Mason, "aber niemand hat das 0:4 erwartet. Ich habe gedacht, die Serie würde etwas länger dauern."

Graz-Stürmer Daniel Oberkofler sorgte mit seinem Treffer zur 2:0-Fürhung in der 14. Minute für große Hoffnung unter den mitgereisten Grazer Fans. "Alle Spiele bis auf das dritte waren sehr ausgeglichen. Jetzt heißt es 0:4 - das ist natürlich sehr bitter. Aber über die Saison gesehen waren wir eine super Truppe, ein eingeschworenes Team. Schade, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist."

Das Spiel

In Klagenfurt begann die Grazer zunächst vor ausverkauftem Haus aggressiv und wollten so früh wie möglich zumindest den "Ehrensieg" in der Serie anstreben. In der 10. Minute gelang Matt Garbowsky nach Vorarbeit durch Colton Yellow Horn die 1:0-Führung der Steirer, die erste Führung in dieser Serie für die 99ers. Nach einer Strafe gegen den KAC steuerte Garbowsky einen Assist für Oberkofler bei, Letzterer netzte in der 14. Minute im Powerplay zum 2:0 ein. Doch nur eine Minute später gelang Thomas Koch ebenfalls in Überzahl der Anschlusstreffer.

Nach dem ausgeglichenen ersten Spielabschnitt, übernahmen die Kärntner aber mehr und mehr das Kommando. Resultatsmäßig gelang die Wende aber erst gegen Ende des zweiten Drittels: Nicholas Petersen in der 37. und Matthew Neal in der 40. Minute drehten das Match nach 0:2-Rückstand zur 3:2-Führung. Die Powerplay-starken Rotjacken erzielten alle drei Treffer in Überzahl. Nach dem zweiten Seitenwechsel konnten die Grazer zunächst eine 5:3-Überlegenheit ab Minute 45 nicht nutzen, und nachdem Andrew Kozek in der 49. Minute auf 4:2 stellte, kamen bei den Steirern wohl erste Gedanken an das Saisonende auf.

Das Spiel KAC - Graz 99ers 4:2

(1:2, 2:0, 1:0) Tore: Koch (15.PP), Petersen (37.PP), Neal (40.PP), Kozek (49.) bzw. Garbowski (10.), Oberkofler (14.PP) KAC: Haugen (Madlener); Comrie-Fischer, Harand-Schumnig, Strong-Unterweger, Gartner; Neal-Koch-Kozek, St. Geier-Wahl-Petersen, Kraus-Liivik-Witting, Obersteiner-Hundertpfund-Schnetzer Graz: Rahm (Rönning); Johansson-Caito, Kirchschläger-Jakobsson, Setzinger-Weihager; Oberkofler-Oleksuk-Ograjensek, Hamilton-Garbowski-Zusevic, King-Yellow Horn-Loney, Grafenthin-Kainz-Moderer;

Die ihren 31. Meistertitel anpeilenden Kärntner durften nach etwas verschlafenem Start jubeln und sich vorerst einmal zurücklehnen. Denn die Vienna Capitals, die mit zwei Siegen in die Serie gegen Red Bull Salzburg gestartet waren, mussten in Salzburg die zweite Niederlage in Folge zur Kenntnis nehmen.