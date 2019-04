Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Im Gegensatz zu den ersten drei Begegnungen zwischen dem KAC und den Graz 99ers starteten beide Seiten etwas verhalten in das vierte Halbfinalduell. Mit Fortdauer des ersten Drittels wurden die Gäste immer stärker und konnten in der zehnten Minute durch ein Tor von Matt Garbowski verdientermaßen jubeln. Das 1:0 war die erste Führung für die Steirer in der bisherigen Serie. Nur vier Minuten später war Daniel Oberkofler im Powerplay zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Auch hier feierten die 99ers eine Premiere in der Serie, und zwar den ersten Treffer in numerischer Überzahl. Für die Rotjacken wirkte dieser Treffer wie ein Weckruf, sie begannen sich zu wehren. Thomas Koch war es schließlich, der ebenfalls ein Powerplay zum Anschlusstreffer nutzen konnte.