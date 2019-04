Nach einem verhaltenen Start von beiden Seiten, konnten die Grazer das Spiel zumindest phasenweise an sich ziehen und gingen schließlich auch mit 1:0 in Führung.

KAC-Keeper Lars Haugen klärt vor Kevin Moderer. Adam Comrie eilt seinem Keeper zur Hilfe © Gepa

Die letzten 150 Karten waren am Freitagvormittag schnell weg, die Anhänger der Klagenfurter sind ziemlich überzeugt, dass es wohl kein weiteres Heimspiel des KAC in der Halbfinalserie gegen die Graz 99ers geben wird. Die altehrwürdige Stadthalle wird wohl aus allen Nähten platzen. Die Spieler lieben es, wenn die Stimmung in der Arena am kochen ist. "Es gibt eine zusätzliche Motivation", sagt Thomas Hundertpfund.