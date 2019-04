Nach vierzig Spielminuten hat der KAC in Graz knapp die nase vorne. Stefan Geier sorgte in der 29. Minute für die Führung der Gäste.

© (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

1. Drittel:

Wie schon in den ersten beiden Begegnungen warteten die Zuschauer auch in Spiel drei vergeblich auf einen frühen Treffer. Beide Mannschaften agierten wie gewohnt defensiv sehr stark, ließen wenig Chancen zu. Das Tempo war in den ersten zwanzig Minuten enorm hoch, beide Seiten schenkten sich keinen Zentimeter Eis. Auf Seiten der 99ers scheiterte Matt Caito aus kurzer Distanz an KAC-Goalie Lars Haugen. In der 13. Minute hatte Matt Garbowski Pech, traf nur die Stange. Die beste Möglichkeit für die Rotjacken hatte Andrew Kozek, der in Robin Rahm seinen Meister fand.