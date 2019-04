Musiker Andreas Gabalier feuerte seine Graz 99ers sogar in Klagenfurt an. Der 34-Jährige musste jedoch eine knappe 2:3-Niederlage miterleben. Hin und wieder greift der Edelfan auch selbst zu Stock und Kufen.

Da jubelte Andreas Gabalier noch über den Ausgleich der Grazer 17 Sekunden vor Schluss © GEPA pictures

Viel Eishockey und enorm große Spannung bietet das Play-off-Duell zwischen KAC und Graz 99ers. Rund 162 Minuten sind bisher in zwei Spielen absolviert. Und in der Serie führen die Rotjacken mit 2:0. Doch die Steirer konnten sich zuletzt in Klagenfurt auf einen prominenten Daumendrücker verlassen. Volks Rock'n'Roller Andreas Gabalier durfte bei der 2:3-Niederlage "seiner" 99ers zwei Tore bejubeln.