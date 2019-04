Nach zweitem KAC-Sieg"Wir können noch besser spielen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Wie bereits im ersten Halbfinalduell gegen Graz ging auch Spiel zwei in die Verlängerung. Und wieder waren es die Rotjacken, die am Ende die glücklicheren waren. Adam Comrie brachte die Rot-weißen mit seinem Tor in der 65. Minute die 2:0-Serienführung. Es war bereits die vierte Overtime die der KAC heuer im Play-off bestreiten musste. Vier Mal ging man daraus auch als Sieger hervor. Körperliche Verschleißerscheinungen sind dem Team von Petri Matikainen nicht anzusehen - im Gegenteil. Auch im Heimspiel gegen die 99ers waren es die Rotjacken, die in der Verlängerung frischer wirkten, Druck machten und dem Gegner, wie in den sechzig Minuten davor, ihr Spiel aufzwangen.



Entscheidend für die physische Stärke sind besonders die dritte und vierte Linie, die nicht nur den "Scoring-Lines" immer wieder Zeit zum Verschnaufen geben, sondern mit ihrer aggressiven und körperbetonten Spielweise den Gegner Müde laufen. "Genau das ist unser Job", verrät Marcel Witting, der mit Siim Liivik und Niki Kraus die vielzitierte Drecksarbeit erledigt.