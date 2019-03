Adam Comrie war mit seinem Doppelpack der Matchwinner in Spiel zwei der Halbfinalserie gegen die 99ers. Wieder brauchte es in Klagenfurt Überstunden.

Comrie (links) war der Matchwinner © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Das Toreschießen scheint nicht das Hauptaugenmerk dieser Halbfinalserie zwischen Klagenfurt und Graz zu sein. Das bewiesen schon 97 Minuten in der Steiermark, in denen Siim Liivik dem torlosen Remis ein Ende setzte. In ähnlicher Manier sollte sich dieses Phänomen in Klagenfurt weiterführen. Nach 20 Minuten gab es einmal mehr keine Tore, dafür starke Paraden der Schlussmänner, Lars Haugen und Robin Rahm, sowie kompakt gestaffelte Defensivabteilungen zu bestaunen. Dabei hätte es nach 14 Sekunden im ersten KAC-Angriff schon klingeln können, wenn der aufgerückte Adam Comrie nicht im Slot über die Scheibe gehauen hätte. Graz sah sich selbst schon in Front, als Ty Loney plötzlich alleine vor Haugen auftauchte (16.), ihn jedoch nicht bezwingen konnte.