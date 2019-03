Adam Comrie brachte die Rotjacken 28 Sekunden nach Wiederbeginn im Mitteldrittel per Weitschuss in Führung. Ein krummer Verlegenheitsschuss von Kevin Moderer brachte im Schlussdrittel den Ausgleich, Mitch Wahl antwortete kurz darauf mit der neuerlichen Führung (51.). Yellow Horn glich 17 Sekunden vor Ende wieder aus. Hier sind Sie live am Puck!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Adam Comrie (links) erzielte das erste Tor © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Die Klagenfurter Rotjacken haben in der Semifianlserie nach dem Krimi in Graz das vielzitierte Momentum auf ihrer Seite. In Minute 97 erlöste Siim Liivik die Rotjacken auf fremdem Eis mit dem 1:0-Siegtreffer in der Overtime. Nun will man zwar nachlegen, jedoch kämpft der KAC zudem gegen eine echte Unserie: den letzten Sieg gab es vor über drei Jahren 2016 gegen Graz. Das spielt jedoch keine Rolle im Lager der Klagenfurter: "Wir müssen wieder kompakt auftreten und freuen uns über solche Spiele in der stimmungsgeladenen Halle", so Hexer Lars Haugen, der in Graz immer wieder als sicherer Rückhalt fungierte.