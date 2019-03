99ers vs KAC Wer trifft zur Entscheidung?

Facebook

Eishockeyherz was willst du mehr? Graz 99ers gegen Klagenfurt im Halbfinale der Erste Bank Eishockeyliga! Es ist angerichtet für eine ganz feine „Best-of-seven“-Serie und der Startschuss fällt in Graz. Die 99ers haben mit dem 4:2 gegen Linz zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine Play-off Runde überstanden, der KAC ("Wir sind ein Play-off-Team") ist mit einem 4:1 gegen Bozen in das Semifinale eingezogen. In dieser Saison standen sich die Kontrahenten bislang sechs Mal gegenüber – fünf Mal siegten die Grazer, erst das letzte Duell in der Platzierungsrunde ging 1:0 an den KAC.

