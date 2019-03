Der KAC hat sich in der 97. Minute das erste Spiel im Halbfinale gegen die 99ers gesichert. Siim Liivik traf im Bunker in der zweiten Verlängerung.

© GEPA pictures

Eishockeyherz was willst du mehr? Graz 99ers gegen Klagenfurt im Halbfinale der Erste Bank Eishockeyliga und das Spiel ging sogar in die zweite Verlängerung. Da wurde Siim Liivik zum Helden für den KAC. Er traf in der 97. Minute zum entscheidenden 1:0 und der Führung in der Serie für den KAC ("Wir sind ein Play-off-Team").

