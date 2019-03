Facebook

Im Frankie's, der Sportbar in der Klagenfurter Stadthalle, fand erstmals eine Expertenrunde zum Thema Eishockey statt. Den Anfang machte Christian Feichtinger, Geschäftsführer der Erste Bank Eishockey Liga. Rene Swette sieht in der derzeitigen Regelung ein massives Problem für einheimische Goalies. Die zu geringe Kadertiefe sieht VSV-Vorstandssprecher Gerald Rauchenwald als den Hauptgrund für das schwache Abschneiden der Villacher Adler in dieser Saison. Zufrieden blickten Manuel Geier und Marco Richter auf die bisherige Saison mit dem KAC zurück.