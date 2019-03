Am Mittwoch findet im Frankie's in Klagenfurt ab 19 Uhr der erste Eiskalt - Eishockey-Talk statt. Und Sie können mit dabei sein: Entweder vor Ort oder gemütlich via Livestream.

Das Eishockey-Play-off steuert auf zwei spannungsgeladene Serien zu - Graz 99ers gegen KAC und Vienna Capitals gegen Salzburg. Der beste Zeitpunkt, für einen Eishockey-Talk mit großer Fachkompetenz.

Erste Bank Eishockey Liga

Zur Premiere konnten wir keinen geringeren als EBEL-Geschäftsführer Christian Feichtinger als Gast gewinnen. Er wird uns erzählen, wohin sich die Liga im kommenden Jahr bewegt und wer an der EBEL alles teilnehmen wird.

Thema

Weiters darf Ex-KAC-Meistergoalie Rene Swette begrüßt werden. Er schildert uns die Problematik heimischer Goalie in der Liga, und warum sie immer seltener zum Einsatz kommen. Außerdem spricht der Wahl-Klagenfurter über seine Zukunft.

KAC

KAC-Kapitän Manuel Geier und Marco Richter erzählen über ihre Eindrücke von der Play-off-Serie gegen Bozen, geben einen Ausblick auf das Duell gegen die Graz 99ers und erzählen, wann mit ihrer Rückkehr zu rechnen ist.

VSV

Last but not least: VSV-Vorstandssprecher Gerald Rauchenwald gibt ein Status-Update über die Off-Season-Strukturierungen beim VSV und wie fortgeschritten die Trainer- bzw. Spielersuche ist.

Gibt es Fragen von euch an unsere Studiogäste? Jederzeit via facebook.com/eiskaltblog/ oder Instagram.

Sie können live dabei sein. Entweder im Frankie's vor Ort bzw. den, für unsere Digital-Abonnenten exklusiven Livestream via Homepage oder App verfolgen. Einfach hier Testabo abschließen, wer noch nicht hat: abo.kleinezeitung.at.