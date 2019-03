Vor Bozen gegen KAC"Wir hoffen, dass es bald aus ist"

3:0 führen die Rotjacken in der Serie gegen Bozen. In Spiel vier wollen die Klagenfurter heute alles klar machen und ins Halbfinale einziehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniel Obersteiner macht seine Sache im Play-off bisher richtig gut © GEPA pictures

Vier Möglichkeiten hat der KAC im EBEL-Viertelfinale gegen Bozen, um in das Halbfinale einzuziehen. Die Klagenfurter wollen verständlicherweise gleich heute in Südtirol alles klar machen, um genügend Zeit für die Vorbereitung auf das Semifinale zu haben. "Wir werden mit Herz und Engagement an die Sache herangehen und hoffen, dass es bald aus ist", sagt Patrick Harand, der wieder mit Martin Schumnig ein Verteidigungspaar bilden wird.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.