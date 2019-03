Das Rekordspiel in Bozen hat das Interesse der Fans der Rotjacken für Match drei in Klagenfurt geweckt. Über 4000 Karten sind bereits verkauft.

Es wird weiter vor dem Bozner-Tor heiß her gehen © GEPA pictures

Was die beiden Mannschaften am Freitag geleistet haben, war einfach unglaublich. Fast 121 Minuten lieferten sich Bozen und KAC einen wahren Play-off-Kampf, der nun sein Würdigung mit der Eintragung in die Geschichtsbücher finden wird. Es war das längste Spiel, was je eine österreichische und italienischen Mannschaft absolviert haben.

