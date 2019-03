Andrew Kozek schoss den KAC ins Glück"Die Jungs haben mich immer wieder ermuntert"

Facebook

Irgendwo da im Bild ist Goldtorschütze Andrew Kozek © GEPA pictures

Mit breiter Brust stapften die Rotjacken nach dem verdienten 4:3-Sieg n. V. gegen Bozen in die Kabine. Da packten die Bozener bereits hektisch zusammen. Und wirkten ziemlich angespannt. Ein paar Team-Mitarbeiter der Südtiroler herrschten sich an. Sie haben sich in Klagenfurt wohl mehr erwartet. "Es war ein sehr schlechtes Spiel von uns", gab Stürmer Anton Bernard zu. "Der KAC war durchgehend am Drücker. Wir wissen aber jetzt, dass wir mithalten können und wir werden am Freitag zurückschlagen." Neo-Trainer Clayton Beddoes analysierte bereits detailiert: "Die Bullys waren das Problem. Der KAC hat viel mehr Face-offs gewonnen."

