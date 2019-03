Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie schon im Vorjahr trifft der KAC im Viertelfinale auf Bozen © (c) Kuess (Kuess)

Im Anschluss an die letzte Runde vor dem Play-off-Start wählten die vier bestplatzierten Teams ihre Gegner für das Viertelfinale. Durch die Niederlage des KAC gegen Fehervar und dem gleichzeitigen Sieg der Wiener gegen Salzburg rückten die Ungarn noch auf den vierten Tabellenplatz vor. Am Ende hatten die Rotjacken zwischen Salzburg und Bozen die Qual der Wahl. Manager Oliver Pilloni entschied sich letztendlich für den Titelverteidiger aus Südtirol.



1. Pick: Vienna Capitals - HC Znaim

"Einer der Gründe für die Auswahl war die geografische Lage. Die Fans fahren gerne nach Znaim. Wir mussten eine Wahl treffen, am Ende war es eine rein sportliche Entscheidung für uns", begründet Caps-Manager Franz Kalla die Wahl.