Nicht wiederzuerkennen war der KAC beim Sieg in Salzburg. Die Klagenfurter fegten über indisponierte Bullen mit 6:0 hinweg und holten damit Rang drei in der Platzierungsrunde.

Groß war die Freude bei Nick Petersen nach seinem Traumtor zum 1:0 © GEPA pictures

Eine deutliche Antwort auf die schwache Darbietung gegen die Vienna Capitals gab der KAC beim Spiel in Salzburg. Die Mannschaft agierte wesentlich agiler, spritziger und mit mehr Elan. In der eigenen Zone wurden die Räume eng gemacht, Kontrolle herrschte im Mitteldrittel und in der offensive Zonen agierten die Burschen eiskalt. Die Durststrecke im Powerplay nach 30 erfolglosen Versuchen fand ein Ende.

